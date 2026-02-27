В КБР выявили нарушения в содержании военного мемориала в Нальчике

31 января региональное управление СК сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц после разрушения части мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Нальчике. Отмечалось, что, по версии следствия, памятник, расположенный в сквере неподалеку от улицы Толстого, частично разрушился из-за необеспечения ответственными должностными лицам органов власти его сохранности. Криминалисты следственного управления провели осмотр мемориала, изъяли документацию и назначили проведение комплекса судебных экспертиз. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).