В КБР выявили нарушения в содержании военного мемориала в Нальчике

НАЛЬЧИК, 26 февраля. /ТАСС/. Нарушения в содержании мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны нальчанам выявила прокуратура столицы Кабардино-Балкарии и требует их устранить, сообщили в надзорном ведомстве.
«Прокуратура города Нальчика провела проверку по публикации о частичном обрушении памятника. Установлено, что органом местного самоуправления обязанности по сохранению объекта культурного наследия “Памятник нальчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.” исполняются ненадлежащим образом, выявлены нарушения в части его содержания. В целях приведения памятника в надлежащее состояние главе администрации Нальчика внесено представление», — пояснили в прокуратуре.
Отмечается, что мэрия Нальчика подготовила проектно-сметную документацию на проведение реставрационных работ. Сейчас завершается подготовка к проведению аукциона на определение подрядчика для выполнения работ.
31 января региональное управление СК сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц после разрушения части мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Нальчике. Отмечалось, что, по версии следствия, памятник, расположенный в сквере неподалеку от улицы Толстого, частично разрушился из-за необеспечения ответственными должностными лицам органов власти его сохранности. Криминалисты следственного управления провели осмотр мемориала, изъяли документацию и назначили проведение комплекса судебных экспертиз. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).