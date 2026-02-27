Взрыв газа в кафе в Казахстане унёс жизни шести человек

По данным регионального департамента по чрезвычайным ситуациям, пострадали около 20 человек, шестеро погибли. Пожарные вынесли из горящего здания восемь газовых баллонов и спасли более десяти человек. Обстоятельства происшествия уточняются.
Взрыв газа в кафе в Казахстане. Видео © Telegram / 112 AQMOLA.
Ранее в Саратовской области задержали мужчину по делу о гибели трёх человек при пожаре. По версии следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с хозяевами дома в посёлке Знаменский. После конфликта подозреваемый поджёг здание и скрылся с места происшествия.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.