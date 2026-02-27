Взрыв газа в кафе в Казахстане унёс жизни шести человек

Ранее в Саратовской области задержали мужчину по делу о гибели трёх человек при пожаре. По версии следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с хозяевами дома в посёлке Знаменский. После конфликта подозреваемый поджёг здание и скрылся с места происшествия.