В Улан-Удэ сотрудница украла из ПВЗ вещи ради подарков друзьям

В Улан-Удэ 21-летняя сотрудница пункта выдачи заказов стала фигуранткой уголовного дела о хищении товаров на сумму около 15 тысяч рублей, сообщили в УМВД по Республике Бурятия. Поводом для проверки стало обращение представителя ПВЗ, заявившего о пропаже со склада одежды, электроники и бытовой техники.
Под подозрение попала недавно устроившаяся работница, которая незадолго до случившегося прошла инструктаж. По данным полиции, оставшись одна в помещении, она отобрала несколько товаров, включая одежду и технику, а в конце смены вынесла их в фирменных пакетах.
Девушка признала вину и пояснила, что собиралась использовать похищенное для себя и в качестве подарков знакомым. В отношении неё возбуждено дело по статье о краже, мера пресечения — подписка о невыезде. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.
