Около 10 взрывов прогремело над Белгородом

Серия взрывов прогремела над Белгородом, предварительно — в результате удара ракетами HIMARS. Об этом стало известно в четверг, 26 февраля.

По словам местных жителей, всего было слышно около 10 взрывов, в небе наблюдались вспышки. После атаки жители центральной и северной частей города сообщили об отключении электричества в домах.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.

В этот же день стало известно, что около 10 тысяч жителей Белгорода остались без электричества из-за постоянных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам энергетики. Об этом сообщил белгородский мэр Валентин Демидов.

24 февраля стало известно, что мужчина получил ранения при детонации украинского БПЛА в поселке Борисовка Белгородской области. После оказания медпомощи в Борисовской ЦРБ пострадавшего доставят в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего обследования.

