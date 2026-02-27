ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, часть города осталась без света

Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу. По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет, однако серьёзные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, воды и тепла.
Сейчас все оперативные службы работают на местах. Точный масштаб разрушений власти обещают оценить в светлое время суток.
Ранее Life.ru писал, что под ударом ВСУ оказалась Москва. Всего система ПВО уничтожила за день 27 вражеских БПЛА на подлёте к столице.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.