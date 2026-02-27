Ричмонд
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, часть города осталась без света

Поздним вечером 26 февраля Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, удар мог быть нанесён с использованием РСЗО HIMARS. Незадолго до этого в городе была объявлена ракетная опасность.

Источник: Life.ru

Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу. По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет, однако серьёзные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, воды и тепла.

Сейчас все оперативные службы работают на местах. Точный масштаб разрушений власти обещают оценить в светлое время суток.

Ранее Life.ru писал, что под ударом ВСУ оказалась Москва. Всего система ПВО уничтожила за день 27 вражеских БПЛА на подлёте к столице.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

