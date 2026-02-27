Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду и проблемах с электроэнергией и водой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 27 февраля, заявил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По предварительным данным, пострадавших нет.
— Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла, — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Более точный масштаб разрушений станет известен в светлое время суток. На месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.
26 февраля стало известно, что около 10 тысяч жителей Белгорода остались без электричества из-за постоянных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам энергетики. Об этом сообщил белгородский мэр Валентин Демидов.