Силы ПВО за три часа сбили 53 БПЛА над регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали 53 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны.
— В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, сбитые дроны зафиксированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Республикой Крым и Московским регионом. Также было ликвидировано 12 беспилотников, летевших на Москву.
26 феввраля в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени ликвидировали 167 украинских БПЛА над территорией России. Дроны были сбиты над Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями.