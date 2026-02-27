На Украине произошло аварийное отключение высоковольтных линий

Ранее сообщалось, что отступление холодов вряд ли поможет страдающей из-за энергокризиса Украине. По словам аналитиков, Киев может повторить участь Лондона 1858 года, когда река Темза из-за жары поставила столицу Британии под угрозу эпидемий.