На Украине произошло аварийное отключение высоковольтных линий

На Украине произошло аварийное отключение нескольких высоковольтных линий. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль. Для балансировки системы энергетикам пришлось снизить мощность атомной генерации.

В связи с инцидентом компания «Укрэнерго» ввела дополнительные графики ограничений энергоснабжения. В пятницу отключения света будут действовать в большинстве регионов страны.

Ранее сообщалось, что отступление холодов вряд ли поможет страдающей из-за энергокризиса Украине. По словам аналитиков, Киев может повторить участь Лондона 1858 года, когда река Темза из-за жары поставила столицу Британии под угрозу эпидемий.

