МВД опубликовало кадры с похищенной в Смоленске девочкой

Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала в своём Telegram-канале видео с девятилетней девочкой, которая была похищена в Смоленске.
На кадрах девочку выводят из многоквартирного дома, где ее удерживали похитители. Ребенок держит в руках куклу, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Установить местонахождение школьницы удалось благодаря совместной работе сотрудников уголовного розыска и экспертов ЭКЦ регионального управления УМВД России по Смоленской области.
Оперативники выявили автомобиль, на котором, предположительно, перевозили ребёнка, а криминалисты изъяли из салона биологические следы. Проведённая ДНК-экспертиза помогла выйти на предполагаемого подозреваемого.
Напомним, девочка вышла из квартиры около восьми часов утра 24 февраля, чтобы выгулять собаку. Однако она не вернулась домой. Следователи возбудили уголовное дело, были развернуты поиски ребенка. Впоследствии, 26 февраля, пропавшую нашли живой, а подозреваемого задержали.