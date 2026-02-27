Судебные приставы наложили арест на имущество экс-депутата ГД Исаева

Между тем суд отказал в просьбе о прекращении иска к бизнесмену Александру Галицкому. Ходатайство связано с разделом имущества с его скончавшейся бывшей женой. Производство по иску приостановили до определения правопреемника истца, экс-супруги предпринимателя.