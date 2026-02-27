Ричмонд
Судебные приставы наложили арест на имущество экс-депутата ГД Исаева

Приставы в рамках иска Генпрокуратуры наложили арест на имущество экс-депутата Исаева на 10 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Генпрокуратура России направила в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева и его семьи. Приставы наложили арест на все активы экс-парламентария общей стоимостью в 10 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

Так, Генпрокуратура требует обратить в доход государства доли, принадлежащие семье Исаевых в ряде структур. В том числе, в «Газтрансбанке», компаниях «Центр-отель» и «Южный ресурс», СЗ «Сармат», «Сармат строй» и других.

В документах по делу отмечается, что приставы получили исполнительные листы о наложении обеспечительного ареста на всё имущество Ризвангаджи Исаева. Производства открыты 24 февраля.

Между тем суд отказал в просьбе о прекращении иска к бизнесмену Александру Галицкому. Ходатайство связано с разделом имущества с его скончавшейся бывшей женой. Производство по иску приостановили до определения правопреемника истца, экс-супруги предпринимателя.