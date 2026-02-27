Al Jazeera: Пакистан нанёс авиаудар по столице Афганистана

Пакистан нанёс авиаудар по Кабулу, сообщает Al Jazeera.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от источника в правительстве Афганистана.
«Пакистан нанёс авиаудар по Кабуле», — говорится в сообщении.
В Афганистане заявили, что в «ответ на бомбардировки начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда».
Власти Пакистана утверждают, что в столкновениях на границе убиты 72 афганских военнослужащих, ещё более 120 военных получили ранения.
В октябре на границе Пакистана и Афганистана произошли вооружённые столкновения. При посредничестве Катара и Турции стороны достигли временного перемирия.
В декабре на границе Пакистана и Афганистана была зафиксирована артиллерийская перестрелка.
Ранее сообщалось, что в столице Афганистана прогремел мощный взрыв, а затем раздалась интенсивная стрельба.