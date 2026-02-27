Ричмонд
Al Jazeera: Пакистан нанёс авиаудар по столице Афганистана

Взрыв произошёл в столице Афганистана, а затем раздалась интенсивная стрельба, по данным Al Jazeera, авиаудар нанёс Пакистан.

Пакистан нанёс авиаудар по Кабулу, сообщает Al Jazeera.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от источника в правительстве Афганистана.

«Пакистан нанёс авиаудар по Кабуле», — говорится в сообщении.

В Афганистане заявили, что в «ответ на бомбардировки начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда».

Власти Пакистана утверждают, что в столкновениях на границе убиты 72 афганских военнослужащих, ещё более 120 военных получили ранения.

В октябре на границе Пакистана и Афганистана произошли вооружённые столкновения. При посредничестве Катара и Турции стороны достигли временного перемирия.

В декабре на границе Пакистана и Афганистана была зафиксирована артиллерийская перестрелка.

Ранее сообщалось, что в столице Афганистана прогремел мощный взрыв, а затем раздалась интенсивная стрельба.

