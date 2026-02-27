Собянин сообщил о ликвидации уже 28 БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 27 февраля, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидирован еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к столице.
— Атака одного беспилотника отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится на его странице в мессенджере MAX.
Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что 26 февраля в период с 20:00 до 23:00 силами ПВО было ликвидировано 53 беспилотника над регионами России.
Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 27 февраля, заявил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).