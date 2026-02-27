Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил о ликвидации уже 28 БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 27 февраля, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидирован еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 27 февраля, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидирован еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к столице.

— Атака одного беспилотника отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится на его странице в мессенджере MAX.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что 26 февраля в период с 20:00 до 23:00 силами ПВО было ликвидировано 53 беспилотника над регионами России.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 27 февраля, заявил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше