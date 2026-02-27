Ричмонд
Мэр Москвы сообщил об уничтожении уже 29 БПЛА, летевших к столице

Силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице был ликвидирован еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится на его странице в мессенджере MAX.

26 феввраля в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени ликвидировали 167 украинских БПЛА над территорией России. Дроны были сбиты над Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями.

25 февраля украинская армия уничтожила беспилотниками фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Также ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Курковичи. В результате инцидента никто не пострадал.

