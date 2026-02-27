Ричмонд
Два украинских БПЛА сбили на подлёте к Москве после полуночи

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника на подлёте к Москве. Дроны уничтожили после двух часов ночи 27 февраля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Сообщение о ликвидации летевших на Москву дронов ВСУ появились с разницей в 10 минут. Как сообщил мэр Москвы, сейчас на местах падения обломков уже работают сотрудники экстренных службы и других ведомств. О деталях последствий на земле не сообщается.

Напомним, что за прошедшие стуки 26 февраля на подлёте к Москве сбили 27 украинских БПЛА. Сразу три дрона ликвидировали ближе к полуночи. Также продолжается беспилотная атака на другие регионы России, включая Белгородскую область.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

