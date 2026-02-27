Два украинских БПЛА сбили на подлёте к Москве после полуночи

Сообщение о ликвидации летевших на Москву дронов ВСУ появились с разницей в 10 минут. Как сообщил мэр Москвы, сейчас на местах падения обломков уже работают сотрудники экстренных службы и других ведомств. О деталях последствий на земле не сообщается.
Напомним, что за прошедшие стуки 26 февраля на подлёте к Москве сбили 27 украинских БПЛА. Сразу три дрона ликвидировали ближе к полуночи. Также продолжается беспилотная атака на другие регионы России, включая Белгородскую область.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.