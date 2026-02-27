Суд не удовлетворил иск к киноконцерну «Мосфильм» об авторских правах

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска вдовы сценариста Гелия Рябова к киноконцерну «Мосфильм» о признании исключительного права на сценарий фильма «Один из нас» 1970 года, а также взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 4,3 млн рублей. Об сказано в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.
«В удовлетворении исковых требований Рябовой О. А. отказать», — говорится в документе.
Также в своем иске Ольга Рябова требовала информацию об авторстве сценария фильма, выплачиваемом вознаграждении Гелию Рябову с 1970 года до 13 октября 2015 года и обо всех показах фильма с 13 октября 2015 года.
Рябова подала иск в Никулинский суд Москвы в 2024 году, однако ей отказали в рассмотрении, посчитав, что иск не относится к подсудности районного суда. Московский городской суд отменил определение и вернул иск для рассмотрения в Никулинский суд.
Писатель, режиссер и сценарист Гелий Рябов умер 13 октября 2015 года.