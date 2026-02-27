Взрывы прогремели над Воронежем

Серия взрывов прогремела в Воронеже прогремели взрывы. Об этом стало известно в пятницу, 27 февраля.
По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских беспилотников (БПЛА).
Очевидцы рассказали, что слышали около пяти взрывов в центральной и северной частях города «от которых дрожали стекла в рамах». Жители также заметили жужжание со стороны реки Воронеж и вспышки в небе.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.
Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 27 февраля, заявил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).