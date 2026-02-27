На Байкале водителя хивуса оштрафовали за вождение без прав и техосмотра. Как рассказали КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, нарушителя заметили в ходе выездных мероприятий в феврале 2026 года в Ольхонском районе.