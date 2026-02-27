На Байкале водителя хивуса оштрафовали за вождение без прав и техосмотра. Как рассказали КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, нарушителя заметили в ходе выездных мероприятий в феврале 2026 года в Ольхонском районе.
— Капитан управлял судном на воздушной подушке «Феникс», несмотря на отсутствие необходимого технического освидетельствования и диплома для работы на внутренних водных путях, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Транспортный прокурор принял решение привлечен судоводителя к административной ответственности по статьям «Управление судном, не прошедшим технического осмотра» и «Управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном». За это мужчина должен заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.