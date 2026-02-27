В Хабаровске экс-главу управления Минобороны обвиняют во взятках

Военные следователи предъявили обвинение бывшему начальнику Управления финансового обеспечения Минобороны по Хабаровскому краю. Ей приписывают превышение должностных полномочий и получение взяток. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, с 2012 до 2024 года руководительница использовала нехватку кадров в свою пользу: она сформировала дополнительный фонд для повышенных стимулирующих выплат сотрудникам, а после, работники, получившие надбавки, по требованию начальницы передали ей от 400 тысяч до 1,3 миллиона рублей каждый — всего более 14 миллионов.
Также в 2022 году она получила взятку за трудоустройство человека и назначение его на руководящую должность. Действиями обвиняемой министерству причинен ущерб в особо крупном размере. Суд по ходатайству следователя отправил бывшую чиновницу под стражу. Расследование продолжается.