В Хабаровске экс-главу управления Минобороны обвиняют во взятках

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, с 2012 до 2024 года руководительница использовала нехватку кадров в свою пользу: она сформировала дополнительный фонд для повышенных стимулирующих выплат сотрудникам, а после, работники, получившие надбавки, по требованию начальницы передали ей от 400 тысяч до 1,3 миллиона рублей каждый — всего более 14 миллионов.