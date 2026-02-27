Циклон оставил без света село на севере Хабаровского края

На севере Хабаровского края в селе Чумикан разбушевавшийся циклон наделал немало бед. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», сильнейший ветер сорвал крышу местного Дома культуры и забил снегом фильтры на дизель-генераторном устройстве, оставив жителей без света.
Ремонтные бригады приступили к ликвидации аварии на дизель-генераторе. По информации администрации села Чумикан все необходимые запчасти есть в наличии. Однако пока специалистам ресурсоснабжающей организации АО «Хабаровские энергетические системы» устранить последствия не удается. Ремонт продолжится сегодня.
В настоящий момент обесточены два села — Чумикан и Неран. Третьи сутки без света остаются 1200 человек.
— У 30% населения есть собственные дизель-генераторы, поэтому пока выходим из ситуации таким образом. Хочу отметить, что население с пониманием относится к сложившейся ситуации, и мы надеемся, что в ближайшее время проблема будет решена, — прокомментировала глава села Чумикан Надежда Николаева.
Что касается социальных объектов, то они работают в штатном режиме, поскольку питаются от резервного дизель-генератора.