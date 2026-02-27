В Приморье с начала зимы под лед ушло восемь автомобилей

Примгидромет фиксирует устойчивое повышение дневной температуры. Кроме того, в регионе в последние дни наблюдались сильные ветра, которые разрушают лед в Амурском и Уссурийском заливах, омывающих Владивосток.
Муниципалитеты в ближайшие дни начнут вводить запреты выхода на лед. Автотранспорту в Приморье выезжать на лед запрещено круглогодично. Однако это требование часто игнорируется, прежде всего, любителями подледного лова. В итоге практически еженедельно в регионе машины уходили под лед. По данным МинГОЧС, с начала нынешнего зимнего сезона под лед провалилось уже восемь автомобилей.
Спасатели, полиция и административные комиссии муниципалитетов проводят рейды в акваториях края, выписывая штрафы нарушителям и проводя разъяснительную работу.