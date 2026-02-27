Ричмонд
В Приморье с начала зимы под лед ушло восемь автомобилей

В Приморском крае с приближением весны началось разрушение ледового покрова. Это касается как внутренних пресноводных водоемов, так и морского побережья. В связи с этим, краевое МинГОЧС призывает рыбаков и любителей ледовых прогулок отказаться от выхода на лед, сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Примгидромет фиксирует устойчивое повышение дневной температуры. Кроме того, в регионе в последние дни наблюдались сильные ветра, которые разрушают лед в Амурском и Уссурийском заливах, омывающих Владивосток.

Муниципалитеты в ближайшие дни начнут вводить запреты выхода на лед. Автотранспорту в Приморье выезжать на лед запрещено круглогодично. Однако это требование часто игнорируется, прежде всего, любителями подледного лова. В итоге практически еженедельно в регионе машины уходили под лед. По данным МинГОЧС, с начала нынешнего зимнего сезона под лед провалилось уже восемь автомобилей.

Спасатели, полиция и административные комиссии муниципалитетов проводят рейды в акваториях края, выписывая штрафы нарушителям и проводя разъяснительную работу.