В Приморье с начала зимы под лед ушло восемь автомобилей

Муниципалитеты в ближайшие дни начнут вводить запреты выхода на лед. Автотранспорту в Приморье выезжать на лед запрещено круглогодично. Однако это требование часто игнорируется, прежде всего, любителями подледного лова. В итоге практически еженедельно в регионе машины уходили под лед. По данным МинГОЧС, с начала нынешнего зимнего сезона под лед провалилось уже восемь автомобилей.