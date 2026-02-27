Отрезало путь к спасению: пожарные вывели детей и взрослых из задымленной высотки во Владивостоке

«Семь жильцов успели выбежать на улицу самостоятельно до приезда пожарных. Однако в одной из квартир на последнем этаже люди оказались заблокированы. Звенья газодымозащитной службы пробились сквозь задымление. С помощью специальных спасательных устройств они вывели на свежий воздух четырех человек, среди которых было двое детей», — рассказали в МЧС Приморского края.