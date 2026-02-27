Отрезало путь к спасению: пожарные вывели детей и взрослых из задымленной высотки во Владивостоке

Пожар в многоквартирном доме на улице Сабанеева во Владивостоке едва не обернулся трагедией. Густой едкий дым моментально заполнил верхние этажи 12-этажки, отрезав людям путь к выходу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Звонок поступил на пульт пожарной охраны вечером. Когда спасатели прибыли на место, в подъезде уже было нечем дышать: на 12-м этаже полыхал электросчетчик. Огонь охватил всего 2 квадратных метра, но пластик и проводка создали плотную дымовую завесу.
«Семь жильцов успели выбежать на улицу самостоятельно до приезда пожарных. Однако в одной из квартир на последнем этаже люди оказались заблокированы. Звенья газодымозащитной службы пробились сквозь задымление. С помощью специальных спасательных устройств они вывели на свежий воздух четырех человек, среди которых было двое детей», — рассказали в МЧС Приморского края.
Никто из людей не пострадал. Сейчас дознаватели МЧС устанавливают точную причину возгорания и сумму ущерба.