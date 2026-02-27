Превратил авто в орудие мести: житель Приморья специально переехал обидчика на чужой машине

Ночная ссора в Артеме закончилась гибелью человека. Теперь житель краевой столицы проведет ближайшие два месяца под стражей. Суд поддержал позицию прокуратуры и избрал ему меру пресечения по делу о смертельном наезде. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
По данным следствия, все произошло в ночь на 24 февраля в районе дома № 31а на улице Лазо. Мужчина спровоцировал конфликт с местными жителями. Во время перепалки он сел за руль чужого автомобиля и направил машину на одного из участников ссоры.
«После наезда водитель уехал, не оказав помощи пострадавшему. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось — он умер в реанимации от полученных травм», — рассказали в прокуратуре Приморского края.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Суд заключил его под стражу на два месяца. Прокуратура Артёма контролирует ход и результаты расследования.