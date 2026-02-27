В МВД опубликовали видео спасения девочки в Смоленске: что известно о похищении мужчиной 9-летнего ребенка

По данным правоохранителей, в автомобиле подозреваемого нашли волосы жертвы. Их ДНК совпало с ДНК девочки. Как пишет «КП-Петербург», ребенок все время находился в квартире сожительницы мужчины. Она думала, что школьница — его племянница. Девочка держалась достойно, не плакала и ждала своего спасения, сообщил источник.