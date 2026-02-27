В МВД опубликовали видео спасения девочки в Смоленске: что известно о похищении мужчиной 9-летнего ребенка

Во вторник, 24 февраля, в Смоленске пропала девятилетняя девочка. Ее поиски заняли двое суток. Ребенка нашли живым. Спасение девочки и задержание ее похитителя сняли на видео. Кадрами поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
Судя по видео, сотрудники полиции вывели маленькую девочку из квартиры преступника. Похититель держал ребенка дома у сожительницы два дня. Девочку вывели в сопровождении женщины. Подозреваемого положили лицом в пол. Далее сотрудники полиции надели на мужчину наручники.
Известно, что жизни похищенной девочки ничто не угрожает. Подозреваемого в совершении преступления против несовершеннолетней оперативно задержали. Однако он отказался от дачи показаний. Правоохранители сообщили, что мужчина был ранее судим за хранение наркотических средств. Ему 43 года.
Полиции удалось отследить местоположение девочки по автомобильным камерам и сим-карте преступника. Его машина была найдена у подъезда сожительницы в Заднепровском районе Смоленска.
По данным правоохранителей, в автомобиле подозреваемого нашли волосы жертвы. Их ДНК совпало с ДНК девочки. Как пишет «КП-Петербург», ребенок все время находился в квартире сожительницы мужчины. Она думала, что школьница — его племянница. Девочка держалась достойно, не плакала и ждала своего спасения, сообщил источник.
Врачи уже осмотрели ребенка. По словам врачей, признаков насильственных действий на теле девочки не обнаружено. Дальше с девятилетним ребенком будут работать психологи. Подозреваемый между тем запросил помощь адвоката. Он ничего не сказал сотрудникам правоохранительных органов.
Для поиска пропавшей привлекли волонтеров. Местные жители проанализировали десятки видеозаписей с регистраторов. На призывы поисковиков предоставить свои записи откликнулись неравнодушные водители. Руководитель отряда «Сальвар» сообщила, что количество маршрутов с течением времени росло, это расширяло географию поисков. Было известно, что девочка вышла выгуливать собаку около 8:00 и не вернулась. Начались масштабные поисковые мероприятия.