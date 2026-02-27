Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае за сутки потушено 13 пожаров, пострадавших нет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Каптырево Шушенского муниципального округа произошел пожар в квартире.

Источник: НИА Красноярск

Площадь возгорания составила около 42 квадратных метров. В тушении участвовали 11 человек и четыре единицы техники. Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации печи.

В Назарово на улице Пушкина загорелся жилой дом, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Дом выгорел на площади около 64 квадратных метров. Пожар ликвидировали 11 человек и три единицы техники. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщает краевое МЧС.