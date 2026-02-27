В Красноярском крае за сутки потушено 13 пожаров, пострадавших нет

В Назарово на улице Пушкина загорелся жилой дом, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Дом выгорел на площади около 64 квадратных метров. Пожар ликвидировали 11 человек и три единицы техники. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщает краевое МЧС.