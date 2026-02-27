Уголовное дело возбуждено в Приморье после шалостей детей с винтовкой

17 февраля 2026 года мальчик и его приятель-ровесник играли на веранде частного дома по улице Горького в селе Новокачалинск Ханкайского района и взяли винтовку, принадлежавшую отцу одного из них. Один мальчик выстрелил и случайно попал в лицо другому, металлическая пулька вошла в щёку.
Инородное тело успешно извлекли из тканей в отделении челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы № 2 во Владивостоке, школьник уже выписан, он продолжает лечение амбулаторно под наблюдением специалистов сельской амбулатории. Однако при неблагоприятном исходе травма могла повлечь тяжёлые неврологические нарушения.
Больница Рыбаков (ККБ № 2) рассказала об этом клиническом случае, публикацию из официального аккаунта учреждения распространили новостные каналы и СМИ, и ситуация заинтересовала прокуратуру. Ведомство сочло ненормальной ситуацию, когда оружие находится в свободном доступе для малолетних детей. Кроме того, об инциденте полицию уведомили сотрудники фельдшерско-акушерского пункта в Новокачалинске, куда мальчика привезли для первой медицинской помощи. Собранные материалы были переданы сотрудниками Ханкайского отдела полиции в Следственный комитет.
Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства несчастного случая, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Будет дана правовая оценка действиям родителей, допустившим небрежное хранение оружия.
Во Владивостоке детские шалости привели и вовсе к трагическим последствиям — трое малолетних братьев, оставшихся дома без присмотра взрослых, погибли на пожаре, возникшем из-за того, что один из мальчиков играл с зажигалкой и случайно поджёг диван. В отношении отца детей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности нескольким лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).