Уголовное дело возбуждено в Приморье после шалостей детей с винтовкой

Больница Рыбаков (ККБ № 2) рассказала об этом клиническом случае, публикацию из официального аккаунта учреждения распространили новостные каналы и СМИ, и ситуация заинтересовала прокуратуру. Ведомство сочло ненормальной ситуацию, когда оружие находится в свободном доступе для малолетних детей. Кроме того, об инциденте полицию уведомили сотрудники фельдшерско-акушерского пункта в Новокачалинске, куда мальчика привезли для первой медицинской помощи. Собранные материалы были переданы сотрудниками Ханкайского отдела полиции в Следственный комитет.