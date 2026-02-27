Хищник-людоед растерзал мужчину у лесной дороги

В индийском штате Тамилнад сохраняется напряженная обстановка после гибели 55-летнего мужчины в лесном подразделении Нилгири. Местные жители требовали немедленно поймать зверя, которого считают людоедом.
Погибшим оказался Пуштал Куттан — житель поселения Чиннагадамунда народа тода. Его тело обнаружили во вторник после 8 утра в кустах недалеко от района Мел Гадамунда в Ути. До места находки вели кровавые следы и обрывки одежды. По словам жителей, останки лежали примерно в 200 метрах от дороги, пишет The New Indian Express.
Предполагается, что животное напало на мужчину вечером в понедельник, когда он возвращался домой после визита к отцу в соседнем поселке. Он шел через территорию заповедного леса. По данным лесной службы, на теле были раны на шее, спине и бедре, часть останков была съедена.
После обнаружения тела жители перекрыли перекресток Шолур. Движение на национальном шоссе Ути-Гудалур было остановлено более чем на два часа. Протест продолжался до тех пор, пока чиновники не пообещали принять меры для предотвращения новых нападений.
В районе установлены фотоловушки и клетка для отлова. Образцы шерсти, найденные на месте, направлены на экспертизу. Специалисты выясняют, напал ли на мужчину тигр или леопард.
Это уже второй смертельный случай за год в лесном подразделении Нилгири. В марте 2025 года тигр убил 27-летнего мужчину из племени Кентхар Куттан в районе Губернатор Шола.
По словам представителей лесного ведомства, окончательные выводы о виде хищника можно будет сделать только после анализа собранных данных.
