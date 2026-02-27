Хищник-людоед растерзал мужчину у лесной дороги

Предполагается, что животное напало на мужчину вечером в понедельник, когда он возвращался домой после визита к отцу в соседнем поселке. Он шел через территорию заповедного леса. По данным лесной службы, на теле были раны на шее, спине и бедре, часть останков была съедена.