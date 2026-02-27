Спасатель Щетинин сказал, как правильно ловить падающего из окна

«Идеально — обратиться к жильцам ближайшей квартиры и попросить что-то плотное и крепкое — палас, ковер, толстое одеяло — то, что ребенок не порвет при падении. Обычно применяют брезент, но тут понятно, что его нет, поэтому используется плотное одеяло, даже два, чтобы было прочнее. И его должны держать в натянутом состоянии несколько человек. Желательно, чтобы падающий попал четко по центру, это снизит вероятность травм», — объяснил эксперт.