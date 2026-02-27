Ричмонд
Спасатель Щетинин сказал, как правильно ловить падающего из окна

В Санкт-Петербурге прохожие поймали в растянутую куртку выпавшего с 10-го этажа ребенка. Заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин объяснил, как правильно действовать в подобной ситуации.

Источник: АиФ Воронеж

Упавшего с 10-го этажа полуторагодовалого ребенка случайные прохожие в Санкт Петербурге поймали в растянутую куртку. Заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин рассказал aif.ru, как правильно действовать в подобных ситуациях.

«Идеально — обратиться к жильцам ближайшей квартиры и попросить что-то плотное и крепкое — палас, ковер, толстое одеяло — то, что ребенок не порвет при падении. Обычно применяют брезент, но тут понятно, что его нет, поэтому используется плотное одеяло, даже два, чтобы было прочнее. И его должны держать в натянутом состоянии несколько человек. Желательно, чтобы падающий попал четко по центру, это снизит вероятность травм», — объяснил эксперт.

Собеседник издания назвал невероятной удачей то, что ребенка смогли поймать в растянутую куртку. По его словам, это был один шанс на миллион.