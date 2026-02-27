Ричмонд
Годовалый ребенок погиб при пожаре в Подмосковье, двое детей спаслись

В деревне Нелидово Волоколамского округа произошел пожар в частном жилом доме, где проживала многодетная семья. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

Сигнал о возгорании поступил 26 февраля в 16:57. К моменту прибытия пожарных дом горел на площади 168 квадратных метров. На момент пожара трое детей находились дома без взрослых. Двое мальчиков пяти и 11 лет успели самостоятельно эвакуироваться. Тело годовалого ребенка было обнаружено на месте.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать детская шалость. Окончательные обстоятельства устанавливаются. В МЧС призвали родителей не оставлять детей без присмотра, убирать спички и зажигалки в недоступные места, а также устанавливать автономные дымовые извещатели, говорится в сообщении.

21 февраля четверо детей и пожилая женщина погибли при пожаре в Воскресенском городском округе. В деревянном доме находились 61-летняя бабушка и пятеро внуков в возрасте от трех до 14 лет. Спастись удалось только старшему мальчику — он выпрыгнул из окна второго этажа. Остальные дети и их бабушка не смогли выбраться из огня и погибли.