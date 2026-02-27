Ричмонд
В Новосибирской области задержали подростков — серийных поджигателей АЗС

Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовных дел о поджогах заправок в Новосибирске и Бердске.

В Новосибирской области двое молодых людей устроили серию поджогов автозаправочных станций и стали фигурантами уголовного дела.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 25 февраля 2026 года на улице Военной в Новосибирске загорелась АЗС. Буквально через час аналогичное происшествие зарегистрировали в Южном микрорайоне Бердска.

На видео попало, как двое молодых людей, оплатив бензин, заливали его в купленные канистры и, словно случайно, разбрызгивали горючую жидкость вокруг. После этого — чиркали спичками и сбегали.

К счастью, сотрудникам АЗС удалось оперативно локализовать возгорания, не допустив серьёзных последствий. Никто из людей не пострадал.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции и Управления ФСБ России по Новосибирской области установили и задержали подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте 17 и 18 лет, жители Новосибирска и Бердска, студенты средне-специальных учебных заведений», — сообщили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Татьяна Картавых