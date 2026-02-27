В Новосибирской области задержали подростков — серийных поджигателей АЗС

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции и Управления ФСБ России по Новосибирской области установили и задержали подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте 17 и 18 лет, жители Новосибирска и Бердска, студенты средне-специальных учебных заведений», — сообщили в прокуратуре.