В столичной высотке полыхает квартира, внутри мог остаться ребёнок

Доступ в квартиру затруднён из-за сильной захламлённости. Существует риск распространения пламени на соседние квартиры. Сотрудники МЧС эвакуируют жителей — 30 человек покинули здание самостоятельно, ещё 10 выведены спасателями.
Ранее Life.ru писал о трагедии в Бурятии: там в огне погибли женщина и двое детей. Пожар вспыхнул глубокой ночью и быстро охватил кровлю дома, пристройку и веранду. После ликвидации возгорания внутри были обнаружены тела 29-летней женщины и её детей семи и десяти лет.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.