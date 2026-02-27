Ричмонд
В столичной высотке полыхает квартира, внутри мог остаться ребёнок

Серьёзный пожар вспыхнул в 25-этажном жилом комплексе «Янтарный» на улице Лавочкина на севере Москвы. По данным SHOT, огонь охватил квартиру на 21 этаже. Одного человека удалось вытащить из горящего помещения, однако внутри мог остаться ребёнок.

Доступ в квартиру затруднён из-за сильной захламлённости. Существует риск распространения пламени на соседние квартиры. Сотрудники МЧС эвакуируют жителей — 30 человек покинули здание самостоятельно, ещё 10 выведены спасателями.

Ранее Life.ru писал о трагедии в Бурятии: там в огне погибли женщина и двое детей. Пожар вспыхнул глубокой ночью и быстро охватил кровлю дома, пристройку и веранду. После ликвидации возгорания внутри были обнаружены тела 29-летней женщины и её детей семи и десяти лет.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.