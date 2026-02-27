Ричмонд
Пожилая женщина умерла от удара граблями в висок в Павлодарской области: виновного осудили

В Павлодарской области вынесли приговор в отношении 35-летнего мужчины, который убил пожилую сельчанку ударом граблями в висок, передает NUR.KZ со ссылкой на irbis.tv.

Источник: Nur.kz

Инцидент произошел в апреле 2025 года в селе Сарышыганак в Павлодарской области. 35-летний мужчина гостил у своего родственника, где вместе с другими гостями распивал алкоголь.

Ночью между мужчиной и пожилой женщиной произошел словесный конфликт. По заявлению прокуроров, обвиняемый принес с веранды грабли и ударил женщину острием в висок. От удара жертва скончалась на месте.

Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело рассмотрели по факту убийства с участием присяжных. Они пришли к выводу, что вина доказана, но умысла на причинение смерти не было.

«Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 106 ч.3 УК РК и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной средней безопасности», — огласила приговор судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Айнура Юсупова.

Павлодарца обязали также выплатить моральный ущерб потерпевшей стороне в размере 7 млн тенге. Приговор не вступил в законную силу.