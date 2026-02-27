Организатору схемы о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево предъявили обвинения

Предполагаемого организатора схемы хищения денег у участников СВО в аэропорту «Шереметьево» Алексея Кабочкина обвиняют в десяти эпизодах мошенничества, а также в кражах, вымогательстве и создании преступного сообщества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
По материалам дела, фигуранту вменяют десять эпизодов мошенничества в крупном размере, три эпизода кражи, вымогательство и организацию преступного сообщества. Следствие считает, что группа целенаправленно выбирала жертвами военнослужащих, прибывающих в аэропорт.
Основная схема была связана с услугами такси. Изначально пассажирам называли одну цену, однако к концу поездки сумма увеличивалась в несколько раз. При отказе платить потерпевшим, по версии следствия, угрожали физическим насилием. Общий ущерб превышает 4 млн рублей. По делу арестовано более 40 человек.
30 апреля 2025 года Басманный районный суд Москвы заключил под стражу шестерых обвиняемых: Алексея Андреева, Артура Юсупова, Игоря Морозова, Сергея Волоруева, Александра Лебедева и Викторию Калачеву. Им вменялись кража, вымогательство и мошенничество. Арест был избран сроком на два месяца.
29 ноября предварительное следствие по делу завершили. 4 декабря сыну предполагаемого руководителя Лобненского организованного преступного сообщества Владимиру Бардину предъявили обвинение по 17 эпизодам хищений денежных средств у бойцов СВО в «Шереметьево». Он содержится в СИЗО и вину не признает.
Следствие считает предполагаемым главарем группировки «Лобненские» Игоря Бардина — отца Владимира Бардина. Он арестован заочно.
9 февраля 2026 года один из фигурантов дела Ваге Хачатрян, экстрадированный из Армении, дал признательные показания и заявил о раскаянии. На следующий день, 10 февраля, Илья Павлов, проходящий по делу, частично признал вину.
Расследование продолжается. Суду предстоит оценить роль каждого участника предполагаемой схемы.
