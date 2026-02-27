В Ольхонском районе дом загорелся из-за короткого замыкания электропроводки

В Ольхонском районе в ночь на 26 февраля загорелся двухэтажный дом из бруса на улице Нагорной. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. Как рассказала 53-летняя хозяйка горящей постройки, она проснулась, почувствовав запах гари.
— Когда женщина выбежала в коридор, то увидела перед собой пламя. Не теряя времени, она разбудила 22-летнюю родственницу и двоих детей, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Все они покинули дома через окно. Тем временем к месту происшествия прибыли восемь спасателей и три единицы спецтехники. Они потушили огонь за 19 минут. Пожар, который произошел из-за короткого замыкания электропроводки, повредил потолок и стены в доме.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Чите грузовик влетел в жилые постройки. В результате аварии погибли три человека. Подробнее — читайте здесь.