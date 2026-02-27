Ричмонд
Shot: Спасатели вынесли из горящей высотки на севере Москвы 10-летнего ребенка

Серьезное возгорание произошло в 25-этажном жилом комплексе «Янтарный» на улице Лавочкина. В квартире на 21 этаже, где произошло возгорание, спасатели обнаружили 10-летнего ребенка. Об этом стало известно в пятницу, 27 февраля.

По информации Telegram-канала Shot, доступ к пострадавшему был затруднен из-за сильной захламленности помещения. Сотрудники МЧС вынесли мальчика на носилках из дома. Он находится в тяжелом состоянии. Всего из здания эвакуированы 40 человек. Точные причины пожара устанавливаются.

Ранее в деревне Нелидово Волоколамского округа произошел пожар в частном жилом доме, где проживала многодетная семья. Сигнал о возгорании поступил 26 февраля в 16:57. К моменту прибытия пожарных дом горел на площади 168 квадратных метров. На момент пожара трое детей находились дома без взрослых. Двое мальчиков пяти и 11 лет успели самостоятельно эвакуироваться. Тело годовалого ребенка было обнаружено на месте.