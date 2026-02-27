4,5 миллиона рублей выплатит за незаконный вылов краба житель Приморья

Мужчина на катере вел нелегальный промысел. Улов оказался внушительным, а общий ущерб водным биоресурсам изначально оценили почти в 8,3 миллиона рублей. Но часть добычи удалось спасти: более 400 крабов (камчатских и стригунов) выпустили обратно в море живыми, что снизило сумму претензий на 3,7 миллиона. Однако за тех, кого спасти не удалось — а это 308 камчатских крабов и 13 стригунов — придется платить.