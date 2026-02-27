Ричмонд
Мошенники обманули омича с помощью несуществующего выигрыша в лотерею

Житель Калачинского района поверил внезапному счастью и лишился 22 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

С заявлением в полицию Калачинского района пришел местный 27-летний житель. Мужчина поверил в то, что стал обладателем крупного выигрыша в лотерею, хотя никаких лотерейных билетов он не покупал.

На человеческой вере во внезапное счастье играют киберпреступники, продолжая обманывать на деньги простодушных омичей. На уловку в минувшие сутки попался 27-летний мужчина, житель Калачинского района. Он был так счастлив уведомлению о якобы крупном денежном выигрыше в лотерею, что даже не подумал о простом факте: никаких лотерейных билетов он не покупал. Калачинец ответил на сообщение о выигрыше, и, не думая о последствиях, совершил на своем телефоне все указанные незнакомцами действия, якобы необходимые для получения денег. По итогу мошенники сумели воспользоваться полученными данными, и украли с банковской карточки «счастливчика» 22 тысячи рублей.