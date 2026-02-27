Мошенники обманули омича с помощью несуществующего выигрыша в лотерею

На человеческой вере во внезапное счастье играют киберпреступники, продолжая обманывать на деньги простодушных омичей. На уловку в минувшие сутки попался 27-летний мужчина, житель Калачинского района. Он был так счастлив уведомлению о якобы крупном денежном выигрыше в лотерею, что даже не подумал о простом факте: никаких лотерейных билетов он не покупал. Калачинец ответил на сообщение о выигрыше, и, не думая о последствиях, совершил на своем телефоне все указанные незнакомцами действия, якобы необходимые для получения денег. По итогу мошенники сумели воспользоваться полученными данными, и украли с банковской карточки «счастливчика» 22 тысячи рублей.