Двое подростков устроили поджоги на АЗС в российском регионе

В Новосибирской области возбуждены уголовные дела после поджогов двух автозаправочных станций. О происшествиях сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Следствие установило, что 25 февраля 2026 года произошло возгорание на АЗС на улице Военной в Новосибирске. Спустя примерно час аналогичный инцидент зафиксировали в микрорайоне Южный города Бердска.
Оба пожара начались после умышленных действий неизвестных. С мест происшествий поджигатели скрылись. Огонь оперативно локализовали сотрудники станций. Пострадавших нет.
По данным надзорного ведомства, задержаны двое местных жителей — 17- и 18-летний студенты средне-специальных учебных заведений. Их установили сотрудники полиции совместно с региональным управлением ФСБ.
Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ — покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Расследование поставлено на контроль прокуратуры.
