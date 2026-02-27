В Омске будут судить четырёх наркодилеров-криптовалютчиков

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по делу организованной группы наркоторговцев. Четверо омичей в возрасте от 18 до 29 лет предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков и легализацию доходов.
По версии следствия, с июля 2024 по февраль 2025 года обвиняемые работали под руководством куратора интернет-магазина. Распределив роли оптовых и розничных курьеров, трое из них арендовали квартиру для фасовки «разовых» доз.
Оплату за преступную деятельность сообщники получали в криптовалюте. Один из фигурантов конвертировал цифровые активы в рубли через электронные приложения, переводил на банковский счет постороннего лица и обналичивал через банкоматы. Общая сумма легализованных средств превысила 85 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли из незаконного оборота более 1 кг наркотического средства — производного N-метилэфедрона, известного как «соль». Уголовное дело направлено в Советский районный суд. Максимальное наказание по статье — до 20 лет лишения свободы.