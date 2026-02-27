Ребёнок находится в тяжёлом состоянии после пожара в московской высотке

В пожаре не севере Москвы пострадал ребёнок. Видео © Telegram / SHOT.
Жители ЖК «Янтарный» рассказали, что крики «помогите» начались около трёх часов ночи. Женщина с ребёнком звали на помощь из окна. Также от пламени весь подъезд был в дыму.
Спасателям пришлось пробираться сквозь завалы вещей в квартире. Сотрудники МЧС вынесли пострадавшего мальчика на носилках. Возгорание уже локализовали. Точные причины происшествия устанавливают.
Напомним, серьёзный пожар вспыхнул ночью 27 февраля в 25-этажном доме в жилом комплексе «Янтарный» на улице Лавочкина. Спасатели эвакуировали жильцов. Тридцать человек покинули здание самостоятельно, ещё десять вывели сотрудники МЧС.
