Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-главу Владивостокского торгового порта арестовали по делу о мошенничестве

Экс-управляющий директор Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николай Ермолаев арестован в рамках уголовного дела по статье о мошенничестве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Меру пресечения Ермолаеву избрали на два месяца.

Экс-управляющий директор Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николай Ермолаев арестован в рамках уголовного дела по статье о мошенничестве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Стражу избрали на два месяца, статья 159 УК РФ (мошенничество)», — цитирует РИА Новости собеседника. По его словам, расследование проводится при сопровождении ФСБ.

Ранее в Курганском горсуде начались слушания по делу о коррупционных преступлениях в государственной структуре «Курганавтодор». На скамье подсудимых оказался один из фигурантов, экс-замдиректора Александр Гонцов. Его обвиняют в превышении полномочий и получении взятки.