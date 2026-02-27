Экс-главу Владивостокского торгового порта арестовали по делу о мошенничестве

Меру пресечения Ермолаеву избрали на два месяца.
Экс-управляющий директор Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николай Ермолаев арестован в рамках уголовного дела по статье о мошенничестве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Стражу избрали на два месяца, статья 159 УК РФ (мошенничество)», — цитирует РИА Новости собеседника. По его словам, расследование проводится при сопровождении ФСБ.
