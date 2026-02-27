Экс-главу Владивостокского торгового порта арестовали по делу о мошенничестве

Ранее в Курганском горсуде начались слушания по делу о коррупционных преступлениях в государственной структуре «Курганавтодор». На скамье подсудимых оказался один из фигурантов, экс-замдиректора Александр Гонцов. Его обвиняют в превышении полномочий и получении взятки.