США готовят семинар под землей в центре Киева

Согласно требованиям, мероприятие рассчитано на 50 участников и должно пройти в подземном конференц-зале, чтобы работа могла продолжаться во время воздушной тревоги. Локация — отель или конференц-центр категории 4−5 звёзд в центральной части города, в шаговой доступности от станции метро. Организатору необходимо обеспечить техническое сопровождение, включая оборудование для синхронного перевода, а также питание — ежедневные кофе-брейки и обеды в формате шведского стола, плюс наличие минеральной воды в зале.