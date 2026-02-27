США готовят семинар под землей в центре Киева

Посольство США на Украине разместило тендер на проведение семинара в центре Киева, который запланирован на 31 марта — 3 апреля 2026 года. Соответствующая информация опубликована в официальных американских правительственных документах.
Согласно требованиям, мероприятие рассчитано на 50 участников и должно пройти в подземном конференц-зале, чтобы работа могла продолжаться во время воздушной тревоги. Локация — отель или конференц-центр категории 4−5 звёзд в центральной части города, в шаговой доступности от станции метро. Организатору необходимо обеспечить техническое сопровождение, включая оборудование для синхронного перевода, а также питание — ежедневные кофе-брейки и обеды в формате шведского стола, плюс наличие минеральной воды в зале.
Кроме того, предусмотрено размещение 25 гостей в одноместных номерах на четыре ночи с завтраком, при этом стоимость проживания ограничена суммой до 243 долларов за ночь. Приём заявок продлится до 12 марта, а победителем станет компания, предложившая наименьшую цену.
Ранее западные СМИ сообщили, что послы стран Евросоюза предпочитают проводить совещания в бункерах, защищенных, в том числе, от прослушки.