В Алматинской области арестовали сталкера

В Алматинская область мужчину признали виновным в систематическом преследовании женщины и назначили 25 суток ареста, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Карасайский районный суд.

Источник: Baigenews

В суде рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого Б., обвиняемого по статье 115−1 УК РК («Сталкинг»). Как установлено, с сентября 2025 года он неоднократно звонил потерпевшей А. и направлял сообщения через мессенджеры WhatsApp и Telegram. После блокировки контактов мужчина продолжил попытки выйти на связь.

В частности, он переводил на счет женщины незначительные суммы через банковское приложение, сопровождая транзакции текстовыми сообщениями. Суд расценил эти действия как навязчивые и повторяющиеся.

Согласно материалам дела, из-за преследования потерпевшая испытывала тревогу и страх, у нее нарушился сон, что повлекло существенный вред психическому состоянию и изменило привычный образ жизни.

Суд квалифицировал действия подсудимого как незаконное преследование без применения насилия, но причинившее значительный вред. По итогам разбирательства мужчине назначено наказание в виде ареста сроком на 25 суток.

Приговор не вступил в законную силу.