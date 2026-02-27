В Алматинской области арестовали сталкера

В суде рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого Б., обвиняемого по статье 115−1 УК РК («Сталкинг»). Как установлено, с сентября 2025 года он неоднократно звонил потерпевшей А. и направлял сообщения через мессенджеры WhatsApp и Telegram. После блокировки контактов мужчина продолжил попытки выйти на связь.