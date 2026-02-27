МВД показало видео с найденной девочкой в Смоленске

В Смоленске сотрудники правоохранительных органов обнаружили пропавшую 9-летнюю девочку и задержали подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Ребенок исчез 24 февраля. Девочка вышла из квартиры, чтобы выгулять собаку, и домой не вернулась. Поиски продолжались двое суток.
По данным полиции, школьницу нашли живой. Поисково-спасательный отряд «Сальвар» подтвердил, что с ребенком все в порядке.
Видеозапись, опубликованная МВД, фиксирует момент, когда девочка выходит из многоэтажного дома с плюшевой игрушкой в руках. Также показан 43-летний мужчина, задержанный по подозрению в похищении. Его доставили в наручниках.
Действия фигуранта квалифицированы по ст. 126 УК РФ — похищение человека. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Ранее в ПСО «Сальвар» сообщали, что к поискам подключились 320 добровольцев. Операция координировалась совместно с полицией. В настоящее время следственные действия продолжаются.
