Глава полиции Иркутска рассказал о преступлениях мошенников в мессенджерах. За 2025 год увеличилось количество правонарушений в сфере «высоких» технологий. Ущерб в сфере киберпреступлений составил свыше одного миллиарда рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской Думы.