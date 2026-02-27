Глава полиции Иркутска рассказал о преступлениях мошенников в мессенджерах. За 2025 год увеличилось количество правонарушений в сфере «высоких» технологий. Ущерб в сфере киберпреступлений составил свыше одного миллиарда рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской Думы.
— В полиции отмечают, что замедление работы мессенджеров оказало положительный эффект на ситуацию, затрудняя действия мошенников. Однако, преступники осваивают новые каналы связи и совершенствуют методы обмана, чтобы обходить защитные меры, — подчеркнул председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.
В целом, за 2025 год количество преступлений в областном центре снизилось. Зарегистрировано 325 нарушений. Кражи сократились на 13%, а разбойные нападения на 25%. Пресечена работа семи интернет-магазинов, изъято 52,5 кг запрещенных веществ.
