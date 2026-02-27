Дело четырех омских наркодилеров отправлено в Первомайский суд

Дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере передано омскими сотрудниками полиции в Первомайский суд. Четверых молодых омичей, занимавшихся наркоторговлей, ждут огромные тюремные сроки.
Омская полиция провела в феврале прошлого года крупную операцию по пресечению распространения наркотиков на территории Омска. В результате действия правоохранителей, были пойманы четыре омича. На момент задержания старшему из этой преступной группы было 29 лет, двоим по 19 лет, а младшему — 18. Следствие установило все аспекты «работы» данной группы наркодилеров. Молодые омичи «трудились» оптовыми и розничными курьерами на запрещенный наркомаркет. Выяснилось, что на протяжении почти полугода «работники» получали из тайников крупные партии наркотиков, а затем фасовали их на более мелкие партии. Эти дозы смертельной отравы молодые люди развозили по тайникам в пределах города Омска.
Именно за этой работой их задержали сотрудники полиции. Старшего из группы — на улице Малиновского, а остальных — на Красноярском тракте. При личном досмотре у наркодилеров был обнаружен наркотик N-метилэфедрон в количестве свыше килограмма. В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в Советский районный суд города Омска для рассмотрения по существу. По этим, очень серьезным статьям, молодых омичей ждут огромные тюремные сроки.
