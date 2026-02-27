Дело четырех омских наркодилеров отправлено в Первомайский суд

Омская полиция провела в феврале прошлого года крупную операцию по пресечению распространения наркотиков на территории Омска. В результате действия правоохранителей, были пойманы четыре омича. На момент задержания старшему из этой преступной группы было 29 лет, двоим по 19 лет, а младшему — 18. Следствие установило все аспекты «работы» данной группы наркодилеров. Молодые омичи «трудились» оптовыми и розничными курьерами на запрещенный наркомаркет. Выяснилось, что на протяжении почти полугода «работники» получали из тайников крупные партии наркотиков, а затем фасовали их на более мелкие партии. Эти дозы смертельной отравы молодые люди развозили по тайникам в пределах города Омска.