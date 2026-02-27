Пансионат-призрак под Москвой унес жизни троих стариков

В Новой Москве после гибели трех пожилых постояльцев вскрылись нарушения в частном доме престарелых. О ситуации сообщает KP.RU со ссылкой на следственные органы и прокуратуру.
Несколько недель назад из коттеджа в деревне Пенино, в 12 км от МКАД по Калужскому шоссе, начали массово вывозить пенсионеров. У 26 человек зафиксировали одинаковые симптомы: удушье, потерю сознания, резкое ухудшение состояния. Троих врачам спасти не удалось.
Выяснилось, что пансионат фактически работал вне контроля. Бизнес вела индивидуальный предприниматель Людмила Сикорская. Еще в 2018 году она зарегистрировала ИП с видами деятельности, включая уход за престарелыми с проживанием. Однако о запуске пансиона Роспотребнадзор уведомлен не был. По документам объект не проходил проверок.
Учреждение рекламировалось под названием «Золотая осень». Клиентам обещали врачебный контроль и круглосуточный уход медсестер. В отзывах родственники жаловались на текучку персонала, путаницу с лекарствами, антисанитарию. Стоимость размещения составляла 45 тыс. рублей в месяц.
После трагедии следователи провели проверку и выявили нарушения. Пищевая продукция поступала без сопроводительных документов, сотрудники работали без медицинских книжек, в помещениях шел ремонт одновременно с приготовлением пищи. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По данным KP.RU, при первых признаках заболевания администрация несколько дней не обращалась к медикам. Пенсионеров лечили аптечными средствами. Время было упущено.
В отношении владелицы возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы. На период следствия она отправлена под домашний арест.
Параллельно расследуется дело о частном доме престарелых «Долгожитель» в Видном. В декабре 2025 года там произошла вспышка кишечной инфекции. Погибли 8 человек. Персонал также работал без медкнижек. Генеральный директор арестована и находится в СИЗО.
Эксперты указывают на системную проблему. Частные пансионаты для пожилых не подлежат обязательному лицензированию как медицинские учреждения. Плановые проверки проводятся редко. Порог входа в бизнес низкий.
По оценкам участников рынка, реальная себестоимость качественного ухода составляет не менее 5−7 тыс. рублей в сутки, то есть от 150 тыс. рублей в месяц. Без софинансирования со стороны государства услуги становятся недоступными для большинства семей.
Специалисты предполагают, что причиной трагедии могла стать инфекция. По словам кандидата медицинских наук Людмилы Кокоткиной, острая пневмония может распространяться воздушно-капельным путем, особенно в условиях скученности и нарушений санитарных норм. Окончательные выводы сделает следствие.
