Пансионат-призрак под Москвой унес жизни троих стариков

Выяснилось, что пансионат фактически работал вне контроля. Бизнес вела индивидуальный предприниматель Людмила Сикорская. Еще в 2018 году она зарегистрировала ИП с видами деятельности, включая уход за престарелыми с проживанием. Однако о запуске пансиона Роспотребнадзор уведомлен не был. По документам объект не проходил проверок.