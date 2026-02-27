Скачет настроение: родные встретили найденную в Смоленске 9-летнюю Сашу

История, державшая в напряжении всю Смоленскую область почти трое суток, завершилась. Девятилетняя девочка, пропавшая утром 24 февраля во время прогулки с собакой, найдена живой. Ребенок обнаружен в квартире в том же районе города, где проживает семья. Подозреваемый в похищении задержан. Подробности поисков, версии случившегося и детали спасения — в материале aif.ru.
«Малышка нас сильно обнимала»: первая встреча после трех дней ада.
Вечером 26 февраля в жизни семьи пропавшей девочки произошло чудо — ребенка нашли. По информации источника из близкого окружения семьи, девочка уже встретилась с мамой и родственниками. Эмоции переполняли всех участников долгожданного воссоединения.
«Малышка нас сильно обнимала. У нее очень скачет настроение — сначала была радостная, потом внезапно заплакала, потом опять обрадовалась», — поделился собеседник.
Состояние ребенка сейчас оценивают врачи, однако главное — она жива. Напомним, поиски девочки стартовали утром 24 февраля, когда она вышла на улицу с собакой и не вернулась. Позже мать обнаружила питомца одного. Малышка пропала. Силовики мгновенно приступили к поискам. К ним присоединились волонтеры не только из Смоленска, но и отряд поисковиков из Белоруссии.
Версии криминалиста: от перепродажи до несчастного случая.
Пока шли поиски, следователи отрабатывали десятки версий. Криминалист Михаил Игнатов в беседе с журналистами подчеркивал, что в таких делах нельзя делать поспешных выводов, но нужно внимательно оценивать все детали.
«Нельзя вот сразу говорить, что это там однозначно криминал, нет, ни в коем случае. Проверяться будут все варианты, в том числе, криминального характера. Версий можно построить много. Нельзя исключать и несчастный случай, что могла упасть куда-то, замерзнуть», — объяснил Игнатов.
Однако позже в беседе с источником эксперт допустил и более тяжелые сценарии, которые, к счастью, не подтвердились:
«Девочку могли похитить с преступными целями перепродажи бездетным семьям в другие регионы или страны. Конечно, не дай Бог, что могли похитить для извлечения органов. Версий может быть много».
При этом еще в первые дни поисков Игнатов отметил, что говорить о похищении с целью выкупа преждевременно, так как от похитителей не поступало никаких требований.
Как искали ребенка: алгоритм спецоперации в условиях зимы.
Поиски девочки в Смоленске стали масштабной операцией, в которой были задействованы полиция, Следственный комитет, волонтеры и местные жители. Криминалист Михаил Игнатов подробно описал aif.ru стандартный, но крайне эффективный алгоритм действий, который был применен и в этот раз.
В первые же часы ребенок был объявлен в федеральный розыск. Работа началась от предполагаемой точки исчезновения — района домов № 58 и № 60 по улице Маршала Ерёменко, где девочку видели прохожие.
«Оперативно-поисковые мероприятия проводятся от точки, где в последний раз видели ребенка. Проверяют близлежащие камеры видеонаблюдения. Исследуют маршрут продвижения ребенка, проверяют проезжавшие в тот момент мимо автомобили, на которых мог скрыться ребёнок или на которых могли вывести этого ребёнка», — рассказал Игнатов.
Особое внимание уделили проверке лиц, которые потенциально могли быть причастны к преступлению. Как отметил эксперт, силовики в обязательном порядке проверили проживающих в городе граждан, имеющих судимость за педофилию и другие тяжкие преступления.
«В таких случаях проводится проверка лиц, склонных к педофилии, лиц, ранее судимых за подобные преступления. Также проверяют на предмет нахождение посторонних людей, неместных. Опрашивают весь жилой сектор, кто что видел, кто что знает, на что обратил внимание», — пояснил криминалист.
Параллельно криминалисты и волонтеры прочесывали местность: проверяли чердаки, подвалы, заброшенные здания и промзоны. Однако зимняя погода внесла свои коррективы.
«Сугробы, снеговой покров осложняет поиски и, порой, делает невозможным обследование всех участков. Ребенок может споткнуться, провалиться в какой-то овраг, канаву, удариться головой, потерять сознание. Такой несчастный случай нельзя исключать», — добавил Игнатов.
Счастливый финал и вопросы следствия.
К счастью, версия несчастного случая не подтвердилась. Девочку нашли в квартире одного из домов в том же районе. По данным источника, подозреваемый в похищении уже задержан. Сейчас с ним работают следователи, устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего.
Эта история в очередной раз показала, как важна слаженная работа полиции, следователей, добровольцев и неравнодушных граждан. Главное — девочка дома, и она в безопасности.