Скачет настроение: родные встретили найденную в Смоленске 9-летнюю Сашу

Состояние ребенка сейчас оценивают врачи, однако главное — она жива. Напомним, поиски девочки стартовали утром 24 февраля, когда она вышла на улицу с собакой и не вернулась. Позже мать обнаружила питомца одного. Малышка пропала. Силовики мгновенно приступили к поискам. К ним присоединились волонтеры не только из Смоленска, но и отряд поисковиков из Белоруссии.