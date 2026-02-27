Число погибших при взрыве газа в кафе в Казахстане достигло семи

Взрыв газовоздушной смеси в кафе «Центр плова», которое было пристроено к жилому дому, произошел 26 февраля вечером. Изначально в областном департаменте чрезвычайных ситуаций сообщали о шести погибших и примерно 20 пострадавших, еще 10 человек были спасены прибывшими на место сотрудниками экстренных служб. Согласно опубликованным республиканскими СМИ кадрам с места ЧП, взрыв произошел в то время, когда в кафе находились посетители.