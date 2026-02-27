Ричмонд
В Челябинской области автобус с 60 детьми застрял на трассе

Автоинспекторы помогли пассажирам застрявшего на трассе М-5 автобуса.

Источник: ГАИ Челябинской области

В Челябинской области в затруднительную ситуацию попали водитель и 60 пассажиров автобуса.

Автобуc вез детей из Челябинска в оздоровительный лагерь «Еланчик». Но на 1789-м километре трассы М-5 забарахлил. Дальше ехать было нельзя.

Застрявший на трассе автобус заметили сотрудники ДПС.

— Полицейские организовали вызов двух дополнительных автобусов, а чтобы обезопасить место остановки, включили проблесковые маячки на патрульном автомобиле, — сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Детей пересадили в новые автобусы и в сопровождении автоинспекторов довезли до лагеря.