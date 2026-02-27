В Челябинской области автобус с 60 детьми застрял на трассе

В Челябинской области в затруднительную ситуацию попали водитель и 60 пассажиров автобуса.
Автобуc вез детей из Челябинска в оздоровительный лагерь «Еланчик». Но на 1789-м километре трассы М-5 забарахлил. Дальше ехать было нельзя.
Застрявший на трассе автобус заметили сотрудники ДПС.
— Полицейские организовали вызов двух дополнительных автобусов, а чтобы обезопасить место остановки, включили проблесковые маячки на патрульном автомобиле, — сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.
Детей пересадили в новые автобусы и в сопровождении автоинспекторов довезли до лагеря.