19 рыбаков спасли со льдины в Финском заливе

В Ленинградской области спасли 19 человек, оказавшихся на отколовшейся льдине в Финском заливе.

В Ленинградской области спасли 19 человек, оказавшихся на отколовшейся льдине в Финском заливе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Из-за трещин во льду рыбаки не смогли вернуться на берег. Сначала речь шла о девяти любителях подледной рыбалки, затем выяснилось, что людей больше.

Пятерых доставили на расстояние около 500 м от берега. Дальше вертолет пройти не смог из-за торосов. Рыбаки под контролем спасателей сами дошли до суши.

Еще четверых вывез на своей аэролодке другой рыбак. Оставшихся 10 человек снял со льдины ледокол — к этому моменту она уже начала дрейфовать.

Все 19 человек доставлены на берег. Пострадавших нет.

